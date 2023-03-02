Никол Пашинян встретится с Олафом Шольцем

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Германию.

Пресс-служба правительства сообщила, что в рамках визита состоится встреча премьер-министра с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Никол Пашинян посетит Совет по международным отношениям Германии.

На 3 марта запланирована встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В рамках визита состоится также ряд других встреч.