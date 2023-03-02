Никол Пашинян встретится с Олафом Шольцем - Mediamax.am

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Никол Пашинян встретится с Олафом Шольцем


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Германию.

Пресс-служба правительства сообщила, что в рамках визита состоится встреча премьер-министра с канцлером Германии Олафом Шольцем.

 

Никол Пашинян посетит Совет по международным отношениям Германии.

 

На 3 марта запланирована встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

 

В рамках визита состоится также ряд других встреч.

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