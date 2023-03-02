Азербайджан пока не ответил на предложения Армении по мирному договору

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения представила Баку свой вариант мирного договора, «но ответа как такового до сих пор нет».

«Нам также при получении аналогичных документов требуется определенное время, чтобы сформулировать ответ», - сказал Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Он отметил, что состоялось три этапа работы над мирным договором.

«Недавно мы направили в Азербайджан также проект регламента работы комиссий по демаркации границы. Ждем предложений Азербайджана по этому поводу», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, все высказанные ранее предложения по открытию коммуникаций и обеспечению безопасности границ остаются в силе.