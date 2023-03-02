Пашинян остается «революционером в сфере внешней политики» - Mediamax.am

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Пашинян остается «революционером в сфере внешней политики»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Старший аналитик Фонда Карнеги Томас де Ваал пишет, что, «несмотря на большие обещания, данные в 2018 году, достижения Пашиняна во внутренней политике неоднозначны», однако он продолжает оставаться «революционером в вопросах внешней политики».

«Он пошел на риск, чтобы ускорить нормализацию отношений с Турцией, несмотря на поддержку Анкарой Азербайджана во время войны 2020 года.

 

До предстоящих выборов в Турции не ожидается множества событий, однако после их завершения просматриваются хорошие перспективы. Если на выборах в Турции сможет победить оппозиция, есть большая вероятность, что она будет настаивать на нормализации отношений с Арменией, исходя из национальных интересов страны, и будет менее склонна к тому, чтобы позволить Азербайджану применять право вето. Это оправдает стратегию Пашиняна.

 

Однако большая часть происходящих событий находится не в руках Армении, а зависит от решений, принимаемых Азербайджаном, Россией и тандемом Турция-Азербайджан. Единственным, что поможет Армении избавиться от нестабильности и чрезмерной зависимости от России, станет ослабление давления со стороны Азербайджана. Нежелание Алиева перевернуть страницу больше связано с прошлым, нежели с настоящим. Решения, которые он примет в ближайшие месяцы, будут очень важными»,- пишет Томас Де Ваал в статье «Армения: год неопределенности».

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