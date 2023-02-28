Азербайджан предложил Армении «вернуться за стол переговоров»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня, что Азербайджан привержен безальтернативной мирной повестке и продолжит поиск взаимоприемлемых решений для урегулирования отношений с Арменией.
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Несмотря на все сложности, мы остаемся привержены позиции безальтернативности мирной повестки, неукоснительного соблюдения буквы и духа трехсторонних заявлений, а также последующих документов, которые были приняты за прошедшие более чем два года», - сказал Байрамов.
Он отметил, что стороны в октябре 2022 года на встречах в Праге и Сочи «еще раз подтвердили принципы, которые подразумевают взаимное признание территориальной целостности и суверенитета государств».
Джейхун Байрамов посчитал неэффективной «онлайн-дипломатию по мирному договору с Арменией» и пригласил Ереван вернуться за стол переговоров.
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