По словам Лаврова, миссия ЕС в Армении «вызывает много вопросов» - Mediamax.am

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По словам Лаврова, миссия ЕС в Армении «вызывает много вопросов»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Европейский Союз продавливает так называемую гражданскую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов с точки зрения ее легитимности».

По сообщению ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Баку на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

 

«Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, Азербайджаном, в том числе, продавливая вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении», - сказал он.

 

По его словам, эта миссия «вызывает много вопросов, в том числе, с точки зрения ее функций, мандата, ее продолжительности, а также в плане той добавленной стоимости, которую эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».

 

«Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать, а с кем не сотрудничать», - сказал Сергей Лавров.

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