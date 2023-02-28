По словам Лаврова, миссия ЕС в Армении «вызывает много вопросов»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Европейский Союз продавливает так называемую гражданскую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов с точки зрения ее легитимности».
По сообщению ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Баку на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, Азербайджаном, в том числе, продавливая вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении», - сказал он.
По его словам, эта миссия «вызывает много вопросов, в том числе, с точки зрения ее функций, мандата, ее продолжительности, а также в плане той добавленной стоимости, которую эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией».
«Но это суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать, а с кем не сотрудничать», - сказал Сергей Лавров.
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