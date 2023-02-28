Алиев надеется, что 2023 год Азербайджан и Армения добьются «прорыва» - Mediamax.am

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Алиев надеется, что 2023 год Азербайджан и Армения добьются «прорыва»


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Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что 2023 год станет «прорывным» в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал 27 февраля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

 

«Во всяком случае, мы на это рассчитываем», - заметил Алиев.

 

«Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул он и

отметил, что в 2022 году были предприняты важные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

 

«Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на заключение мирного договора», - добавил Алиев.

 

Лавров передал Алиеву приветствие и дружеские пожелания от Владимира Путина.

 

«Он лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия», - подчеркнул российский министр.

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