Алиев надеется, что 2023 год Азербайджан и Армения добьются «прорыва»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что 2023 год станет «прорывным» в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал 27 февраля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.
«Во всяком случае, мы на это рассчитываем», - заметил Алиев.
«Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул он и
отметил, что в 2022 году были предприняты важные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
«Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на заключение мирного договора», - добавил Алиев.
Лавров передал Алиеву приветствие и дружеские пожелания от Владимира Путина.
«Он лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия», - подчеркнул российский министр.
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