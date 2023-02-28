Мирзоян и Абдоллахиян обсудили армяно-азербайджанские отношения

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили на встрече в Женеве вопросы безопасности и стабильности в регионе.
Как говорится в сообщении МИД Армении, министры обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.
Была подчеркнута важность совместных усилий для дальнейшего развития сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и инфраструктур.
Арарат Мирзоян представил сложную гуманитарную ситуацию, возникшую в результате блокирования Лачинского коридора, а также последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
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