Мирзоян и Абдоллахиян обсудили армяно-азербайджанские отношения

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили на встрече в Женеве вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Как говорится в сообщении МИД Армении, министры обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Была подчеркнута важность совместных усилий для дальнейшего развития сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и инфраструктур.

Арарат Мирзоян представил сложную гуманитарную ситуацию, возникшую в результате блокирования Лачинского коридора, а также последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.