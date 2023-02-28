«США занимают ключевое место в политической жизни Армении» - Mediamax.am

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«США занимают ключевое место в политической жизни Армении»


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил сегодня на встрече с послом США Кристин Куинн, что армяно-американский диалог носит стратегический характер.

Спикер парламента отметил, что США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении.

 

Пресс-служба парламента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии.

 

Состоялся обмен мыслями о необходимости усиления давления на Азербайджан со стороны международного сообщества, в том числе, о возможном применении санкций.

 

Спикер парламента отметил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, встала на путь демократии и продолжает придерживаться повестки достижения мира.

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