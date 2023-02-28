Лавров начинает визит в Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Сергей Лавров отправится сегодня с двухдневным визитом в Баку.
Визит приурочен к первой годовщине декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в ходе встреч с руководством Азербайджана Лавров рассмотрит весь комплекс двусторонних вопросов, актуальные региональные и международные проблемы, уделит особое внимание ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Во второй день визита Лавров выступит на пленарном заседании российско-азербайджанского экспертного совета.
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