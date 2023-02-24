Байрамов: Ереван не принял предложение Баку - Mediamax.am

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Байрамов: Ереван не принял предложение Баку


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Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «официальный Ереван не счел приемлемым предложение Баку об открытии КПП на условной азербайджано-армянской границе».

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, он отметил, «что Армения отклонила данное предложение без указания каких-либо объяснений» и «данный факт показывает, что Ереван не заинтересован в соблюдении своих обязательств в рамках трехстороннего договоренностей».

 

Байрамов добавил, что «Армения также уклоняется от переговоров с Азербайджаном».

 

22 февраля, комментируя слова президента Азербайджана об установке контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил:

 

«Наш ответ однозначен: вопросы функционирования Лачинского коридора согласованы и подписаны, в том числе - президентом Азербайджана. Пересмотр под угрозой применения силы не может быть приемлемым решением для нас».

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