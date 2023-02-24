В беседе с Путиным Пашинян особо отметил решение Гаагского суда - Mediamax.am

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В беседе с Путиным Пашинян особо отметил решение Гаагского суда


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для преодоления гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора.

Об этом Пашинян сказал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 23 февраля.

 

Премьер-министр подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

 

Были обсуждены также вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Состоялся обмен мнениями вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении правительства.

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