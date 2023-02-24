Армения воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции

Ереван /Медиамакс/. Генассамблея ООН приняла четвертую резолюцию, осуждающую действия России на Украине.

Как сообщает ТАСС, за резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – 7, воздержались 32.

Армения оказалась в числе воздержавшихся наряду с такими странами, как Китай, Индия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.

Азербайджан не участвовал в голосовании, а Грузия проголосовала за резолюцию.

Медиамакс отмечает, что в ноябре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за позициями дружественных ей стран во время голосования в ООН.

Об этом Песков заявил, комментируя тот факт, что, в частности, Армения, Казахстан и Сербия воздержались при голосовании по резолюции в Генассамблее ООН относительно создания механизма возмещения ущерба, причиненного Россией Украине.