Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил лидерам Азербайджана и Армении встретиться в Брюсселе.

Об этом сообщил спикер госсекретаря США Нед Прайс.

Он отметил, что США «всемерно поддерживают стороны для обеспечения прогресса в очень сложных вопросах» и делают это в двустороннем и трехстороннем форматах. В частности, он упомянул о недавней встрече госсекретаря США Энтони Блинкена в Мюнхене с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

«Мы оказываем большую поддержку процессу, инициированному Европейским союзом, и я должен сообщить, что председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил принять стороны в Брюсселе. Если они примут предложение, это будет возможность продолжить прогресс, который мы наблюдали в последние недели», - сказал Прайс.

Медиамакс отмечает, что Шарль Мишель и структуры Евросоюза пока не делали заявлений по поводу предложения.

Последняя встреча, инициированная Шарлем Мишелем, должна была состояться в Брюсселе 7 декабря 2022 года, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал согласие на встречу только в том случае, если в ней примет участие президент Франции Макрон. Это означает, что встреча не состоится»,- сказал Алиев.

Говоря о блокировке Лачинского коридора, Нед Прайс сказал, что госсекретарь обсудил этот вопрос с лидерами Азербайджана и Армении в Мюнхене.

«Он подчеркнул необходимость обеспечения свободного частного и коммерческого транспорта через Лачинский коридор и призвал стороны открыть и другие транспортные маршруты», - сказал Прайс.