Посол Азербайджана решил «проучить» главу МИД Люксембурга

Ереван /Медиамакс/. Посол Азербайджана в ЕС, Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов в грубой форме обратился к главе МИД Люксембурга Жану Ассельборну.

«Посоветуйте своим армянским дружкам подписать мирный договор, предложенный Азербайджаном. Это единственный путь к миру, которого мы все хотим. В противном случае это случится по принуждению», - написал Садыгов в твиттере.

Азербайджанский дипломат также посоветовал Ассельборну ознакомиться с дискуссией по Южному Кавказу, имевшей место на минувшей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Подовом для высказываний Садыгова стало выступление Ассельборна на пресс-конференции в Ереване 22 февраля, на которой он, в частности, отметил, что «не видит смысла закрывать двери и коридоры для тех, кто живет в Нагорном Карабахе, это связь с Арменией, и ее нужно уважать».