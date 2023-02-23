Россия считает важным избежать «дублирования усилий» - Mediamax.am

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Россия считает важным избежать «дублирования усилий»


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Россия приветствует любые инициативы по поддержке нормализации отношений между Баку и Ереваном, но считает важным избежать «дублирования» и «конкуренции».

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя в интервью ТАСС отношение Москвы к инициативе Египта о посредничестве между Ереваном и Баку, сказал:

 

«В основе примирения Баку и Еревана - комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Имею в виду меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы. Главное - избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий, добиться их синергии».

 

«Именно в таком ключе мы воспринимаем инициативу столь крупной и влиятельной страны, как Египет, по оказанию содействия мирному процессу между Баку и Ереваном», - добавил Галузин.

 

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами.

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