Арарат Мирзоян отправится в Сирию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится сегодня в Сирию.
Пресс-служба МИД Армении сообщила, что министр отправляется в Сирию для доставки третьей партии гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения.
В рамках визита Арарат Мирзоян проведет встречи с президентом и министром иностранных дел Сирии.
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