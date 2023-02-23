Арарат Мирзоян отправится в Сирию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится сегодня в Сирию.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что министр отправляется в Сирию для доставки третьей партии гуманитарной помощи в регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения.

В рамках визита Арарат Мирзоян проведет встречи с президентом и министром иностранных дел Сирии.