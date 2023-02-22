Захарова: «Фиксируем стремление Запада закрепиться в союзной нам Армении»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии в Армении, представители Евросоюза лукавят».

«Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.

Внешняя политика | 2023-02-20 15:20:35 ЕС объявил о начале работы гражданской миссии в Армении

К тому же опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области. Взять хотя бы посреднические усилия и миссию Евросоюза в сербском крае Косово. Это стоит учитывать при оценке решения ЕС о новой миссии в Армении», - заявил Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении».