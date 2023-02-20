Мирзоян и новый посол США обсудили трехстороннюю встречу в Мюнхене

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился сегодня с новоназначенным послом США в Армении Кристин Куинн.
Пресс-служба МИД сообщила, что Арарат Мирзоян высоко оценил поддержку США, направленную на укрепление институционального потенциала Армении и продвижение демократических реформ правительства.
На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности. Были затронуты последние события в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе, трехсторонняя встреча в Мюнхене.
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