Мирзоян и новый посол США обсудили трехстороннюю встречу в Мюнхене - Mediamax.am

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Мирзоян и новый посол США обсудили трехстороннюю встречу в Мюнхене


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился сегодня с новоназначенным послом США в Армении Кристин Куинн.

Пресс-служба МИД сообщила, что Арарат Мирзоян высоко оценил поддержку США, направленную на укрепление институционального потенциала Армении и продвижение демократических реформ правительства.

 

На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности. Были затронуты последние события в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе, трехсторонняя встреча в Мюнхене.

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