Блинкен и Чавушоглу обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня на переговорах в Анкаре обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В последнее время и я, и Энтони общались с азербайджанской и армянской сторонами. Наша цель – добиться долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе. Усилия в этом направлении будут продолжены», - эти слова Чавушоглу с совместной пресс-конференции с Блинкеном приводит Анатолийское агентство.