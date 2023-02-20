Блинкен и Чавушоглу обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном - Mediamax.am

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Блинкен и Чавушоглу обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном


Фото: https://www.rudaw.net/


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня на переговорах в Анкаре обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В последнее время и я, и Энтони общались с азербайджанской и армянской сторонами. Наша цель – добиться долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе. Усилия в этом направлении будут продолжены», - эти слова Чавушоглу с совместной пресс-конференции с Блинкеном приводит Анатолийское агентство.

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