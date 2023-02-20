ЕС объявил о начале работы гражданской миссии в Армении - Mediamax.am

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ЕС объявил о начале работы гражданской миссии в Армении


Фото: euobserver.com


Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз заявил сегодня о начале работы Гражданской миссии ЕС (EUMA) в Армении, которая будет функционировать в рамках Единой политики безопасности и обороны (CSDP).

Решение о создании EUMA было принято Европейским Советом 23 января 2023 года.

 

Целями миссии, расположенной на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, являются содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия и безопасности в общинах, пострадавших в результате конфликта, обеспечение условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

 

«В состав сугубо гражданской миссии EUMA войдут около 100 человек, в числе которых - около 50 невооруженных наблюдателей», - говорится в сообщении.

 

Оперативный штаб миссии будет расположен в городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области Армении. Командиром гражданской операции назначен Стефано Томат, а главой миссии - Маркос Риттер.

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