Никол Пашинян провел неформальную встречу с Шарлем Мишелем

Ереван /Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян провел неформальную встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности, а также сотрудничества Армении и ЕС», - говорится в сообщении правительства Армении.