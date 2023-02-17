Никол Пашинян провел неформальную встречу с Шарлем Мишелем - Mediamax.am

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Никол Пашинян провел неформальную встречу с Шарлем Мишелем


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Ереван /Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене премьер-министр Армении Никол Пашинян провел неформальную встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности, а также сотрудничества Армении и ЕС», - говорится в сообщении правительства Армении.

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