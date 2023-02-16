Арарат Мирзоян подвел итоги своего визита в Турцию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подвел сегодня итоги своего визита в Турцию.
«Достигнуты конкретные договоренности, есть решение об ускорении диалога, а также процесса окончательного открытия границ. Принято решение совместно отремонтировать мост Ани.
Поставлена цель: до начала туристического сезона завершить процесс, касающийся пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран и граждан двух наших стран, обладающих дипломатическими паспортами», - сказал Арарат Мирзоян на заседании правительства.
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