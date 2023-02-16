Армения передала Баку проект «целостного документа» - Mediamax.am

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Армения передала Баку проект «целостного документа»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что 15 февраля Армения завершила работу над очередным этапом подготовки договора об установлении мира и отношений с Азербайджаном и передала их азербайджанской стороне.

«Под предложениями мы подразумеваем проект целостного документа с нашими предложениями. Мы направили документ также странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

 

Логика нашей работы такова: получить документ, который мы готовы подписать в любой момент. Понятно, что документ должен быть приемлем и для Азербайджана, и мы надеемся, что удастся развить определенный прогресс, отмеченный в результате трех раундов переговоров»,- сказал премьер-министр на заседании правительства.

 

По словам Никола Пашиняна, документ должен содержать такую логику договоренностей и эффективную систему сдержек и противовесов, которая исключит любой сценарий нарушения прочного и стабильного мира.

 

Премьер подтвердил свою приверженность подписанию мирного договора, который станет гарантией прочного и стабильного мира: «Я готов взять на себя и нести такую ответственность»,- заключил Никол Пашинян.

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