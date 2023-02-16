«Попытки Армеини не будут иметь результата», заявили в Баку - Mediamax.am

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«Попытки Армеини не будут иметь результата», заявили в Баку


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан считает необоснованными попытки Еревана включить в проект мирного соглашения между двумя странами положение о создании международного механизма по обсуждению прав и безопасности армян Карабаха.

Комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о важности выработки международного механизма, в рамках которого Степанакерт и Баку будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, что «подобные попытки не будут иметь результата».

 

Армен Григорян: «В мирном договоре Нагорный Карабах упоминается»

Он отметил, что «Армения до сих пор не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану».

 

«Еще раз хотим напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность проживающего в этом регионе армянского населения будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджанской Республики. Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения, который является внутренним вопросом Азербайджана, недопустимо», - сказал Гаджизаде.

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