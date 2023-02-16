Армения и Турция договорились ускорить процесс подготовки приграничной инфраструктуры

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал сегодня, что достиг с армянским коллегой договоренностей об ускорении процесса подготовки инфраструктуры для открытия наземного сообщения между двумя странами.

«У обеих сторон есть результаты анализа и проверок дорог и мостов около пограничных переходов. Работа ведется, есть шаги, которые мы предпримем относительно ведущих к пограничным КПП дорог. Мы сегодня договорились ускорить принятие этих мер», - эти слова Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном приводит ТАСС.

«Прогресс в процессе нормализации отношений между Турцией, Азербайджаном и Арменией внесет вклад в создание благоприятной атмосферы в регионе. Мы сегодня обсудили нормализацию отношений и между нашими двумя странами, и будущие шаги в этом вопросе. Также мой коллега проинформировал меня о ходе переговоров по вопросу всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которые продолжаются», - сказал Чавушоглу.