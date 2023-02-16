Турция благодарна Армении за помощь, заявил Чавушоглу - Mediamax.am

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Турция благодарна Армении за помощь, заявил Чавушоглу


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, что «Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений, за что мы благодарны Еревану».

Как сообщает Анатолийское агентство, турецкий министр дал высокую оценку работе спасателей из Армении, которым удалось спасти из-под завалов жителей Турции.

 

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что, находясь в этот непростой период в Турции, он готов заверить в готовности своей страны к построению мира.

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