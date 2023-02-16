Мирзоян и Чавушоглу встретились в Анкаре

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в Турцию.

«В аэропорту Анкары армянскую делегацию встретил спецпредставитель Турции в процессе нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Состоялась беседа глав МИД Армении и Турции тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном составе», - говорится в сообщении МИД Армении.