Мирзоян и Чавушоглу встретились в Анкаре - Mediamax.am

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Мирзоян и Чавушоглу встретились в Анкаре


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Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в Турцию.

«В аэропорту Анкары армянскую делегацию встретил спецпредставитель Турции в процессе нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

 

Состоялась беседа глав МИД Армении и Турции тет-а-тет, после чего прошла встреча в расширенном составе», - говорится в сообщении МИД Армении.

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