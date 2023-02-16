Путин и Алиев подтвердили настрой на «безусловное выполнение» всех договоренностей

Ереван /Медиамакс/. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентм Азербайджанаа Ильхамом Алиевым.

«Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтверждён настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договорённостей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.