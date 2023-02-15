Тойво Клаар назвал историческим визит Арарата Мирзояна в Турцию - Mediamax.am

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Тойво Клаар назвал историческим визит Арарата Мирзояна в Турцию


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Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель Европейского Союза на Южном Кавказе Тойво Клаар назвал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию «историческим».

«Это исторический визит, который следует за решением Армении помочь соседу. Надеемся, что в армяно-турецких отношениях начинаются новые подвижки», - написал Тойво Клаар в Twitter.

 

Арарат Мирзоян отправится сегодня в Турцию.

 

В пострадавшем от землетрясения городе Адыяман он встретится с армянскими спасателями. В рамках визита в Анкаре состоится встреча Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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