Министр иностранных дел Армении посетит Турцию - Mediamax.am

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Министр иностранных дел Армении посетит Турцию


Фото: turkiyegazetesi.com


15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Турцию.

Арарат Мирзоян встретится со спасательной группой Армении, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман, сообщает МИД Армении.

 

В ходе визита в Анкаре состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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