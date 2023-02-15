Министр иностранных дел Армении посетит Турцию

15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Турцию.

Арарат Мирзоян встретится со спасательной группой Армении, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман, сообщает МИД Армении.

В ходе визита в Анкаре состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.