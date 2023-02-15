Министр иностранных дел Армении посетит Турцию

15 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет в Турцию.
Арарат Мирзоян встретится со спасательной группой Армении, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения городе Адыяман, сообщает МИД Армении.
В ходе визита в Анкаре состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
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