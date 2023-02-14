«ЕС не принял тезис Пашиняна о борьбе демократии и автократии»

Ереван /Медиамакс/. В Армении возникало ощущение, что посредничество Евросоюза идет в выгодном для Азербайджана направлении, и армянское гражданское общество сокрушалось, что ЕС добивается мира в ущерб демократии.

Об этом говорится в ежегодном докладе Фонда Карнеги о поддержке европейской демократии в 2022 году.

В предисловии доклада говорится, что «в году, полном риторики в защиту демократии, политика поддержки демократии ЕС была адаптирована к новому геополитическому контексту». Авторы отмечают, что приоритетом политики ЕС стали вопросы безопасности, а не защита демократии.

«После новых атак на территорию Армении ЕС не ввел санкции против Азербайджана. Фактически, сближение с этой страной имело для него первостепенное значение. ЕС возглавил новый процесс посредничества между Арменией и Азербайджаном, и акцент на сохранении равенства между двумя странами затмил опасения по поводу демократии. ЕС открыто не поддержал частично демократическую Армению и не принял тезис премьер-министра Никола Пашиняна о том, что конфликт представляет собой борьбу между демократией и автократией, как в Украине», - говорится в докладе.

«ЕС не смог предоставить значительные средства гражданскому обществу Азербайджана из-за ужесточения ограничений со стороны правительства. Несмотря на это, ЕС стремится подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, переговоры о котором ведутся с 2015 года, и предложил новый проект документа.

В октябре ЕС принял решение о двухмесячной гражданской пограничной миссии, которая обеспечила некоторую защиту Армении, смягчив интенсивность нападений со стороны Азербайджана. Однако в итоге Азербайджан приструнила более «мускулистая» дипломатия США», - пишут авторы доклада.