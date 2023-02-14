Лукашенко призвал страны ОДКБ «к сплочению» - Mediamax.am

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Лукашенко призвал страны ОДКБ «к сплочению»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сегодня страны ОДКБ к «сплочению» и определению своей политики на фоне украинского конфликта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА, на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, президент Беларуси сказал:

 

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе».

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