Мирзоян и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили проблемы урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

МИД России сообщает, что сегодня по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор, в ходе которого министры «обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана».

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, включая разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку», - говорится в сообщении.