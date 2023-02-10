Мирзоян и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки - Mediamax.am

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Мирзоян и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки


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Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили проблемы урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

МИД России сообщает, что сегодня по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор, в ходе которого министры «обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана».

 

«С российской стороны акцентирована важность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, включая разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку», - говорится в сообщении.

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