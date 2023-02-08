Глава МИД Хорватии: Миссия ЕС не гарантирует статус-кво

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил сегодня, что «направление миссии Европейского Союза в Армению является временным инструментом обеспечения дальнейшей стабильности».

«Эта миссия - временный инструмент в деле обеспечения дальнейшего стабильного и долгосрочного мира. Это никоим образом не гарантирует статус-кво», - заявил Гордан Грлич Радман на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

В свою очередь, Арарат Мирзоян заявил, что Евросоюзу, как и всему международному сообществу, «предстоит сыграть очень серьезную роль и в дальнейшем обсуждении вопросов прав и безопасности Нагорного Карабаха, и в устранении существующей блокады».

«Есть только один путь: мирные переговоры и дипломатический путь. Международное сообщество и, в частности, ЕС должны сыграть в них свою роль», - сказал Арарат Мирзоян.

Что касается отношений с Россией, Арарат Мирзоян сказал, что «с Москвой у нас союзнические отношения».

«Есть также разногласия по некоторым вопросам, причем публичные разногласия, в том числе, по поводу роли ОДКБ, политических оценок или их отсутствия. Назвать их кризисом было бы, вероятно, преувеличением. Мы постоянно на связи с нашими российскими партнерами и обсуждаем все вопросы нашей повестки»,- сказал Арарат Мирзоян.