МИД Азербайджана: Армения «создает искусственные препоны для процесса»

Ереван /Медиамакс/. В Баку заявили, что «в отличие от Армении, Азербайджан выступает за проведение переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки».

Комментируя высказывания министра иностранных дел Армении, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал:

«Предложения, о которых говорит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, были представлены Азербайджаном не несколько дней, а 15 дней назад. Вместе с тем, как следует из заявления министра иностранных дел Армении, армянская сторона вновь допускает манипуляции в отношении переговорного процесса по мирному договору и, представляя себя конструктивной стороной, стремится ввести в заблуждение международное сообщество. Армянская сторона, нарушив согласованный ход переговорного процесса по мирному договору, в декабре прошлого года отказалась от переговоров, а теперь, вместо того, чтобы вернуться к переговорам, создает искусственные препоны для процесса».