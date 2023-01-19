США и Турция договорились укрепить сотрудничество на Кавказе - Mediamax.am

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США и Турция договорились укрепить сотрудничество на Кавказе


Фото: aksam.com.tr


Ереван /Медиамакс/. США и Турция решили укрепить сотрудничество в целях продвижения мира на Южном Кавказе.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам состоявшегося в Вашингтоне очередного заседания американо-турецкого «Стратегического механизма».

 

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу договорились укреплять координацию и сотрудничество в целях продвижения мира на Южном Кавказе»,- говорится в заявлении.

 

Выступая на совместном брифинге перед встречей, Чавушоглу сказал, что ситуация на Кавказе будет одним из вопросов повестки встречи.

 

Энтони Блинкен отметил, что американо-турецкий стратегический механизм «является важным способом углубления сотрудничества, а также преодоления вызовов и проблем».

 

«Мы близкие союзники и партнеры. Это не значит, что у нас не бывает разногласий, но когда они есть, мы пытаемся преодолеть их именно в духе союзничества и партнерства»,- сказал Блинкен.

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