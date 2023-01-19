США и Турция договорились укрепить сотрудничество на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. США и Турция решили укрепить сотрудничество в целях продвижения мира на Южном Кавказе.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам состоявшегося в Вашингтоне очередного заседания американо-турецкого «Стратегического механизма».

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу договорились укреплять координацию и сотрудничество в целях продвижения мира на Южном Кавказе»,- говорится в заявлении.

Выступая на совместном брифинге перед встречей, Чавушоглу сказал, что ситуация на Кавказе будет одним из вопросов повестки встречи.

Энтони Блинкен отметил, что американо-турецкий стратегический механизм «является важным способом углубления сотрудничества, а также преодоления вызовов и проблем».

«Мы близкие союзники и партнеры. Это не значит, что у нас не бывает разногласий, но когда они есть, мы пытаемся преодолеть их именно в духе союзничества и партнерства»,- сказал Блинкен.