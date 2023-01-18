Ален Симонян призвал ввести санкции против Азербайджана - Mediamax.am

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Ален Симонян призвал ввести санкции против Азербайджана


Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян в письме, адресованном главам парламентов более 30 стран и президентам международных парламентских организаций, заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе углубляется день ото дня.

«Эта блокада препятствует свободному передвижению жителей Нагорного Карабаха. «По меньшей мере 1100 мирных жителей за последние недели остались на заблокированной дороге, не имея возможности вернуться домой», - говорится в письме.

 

Спикер парламента Армении сообщил, что сегодня Нагорный Карабах живет в условиях изоляции, при крайней нехватке электроэнергии, без доступа к жизненно важным услугам и товарам.

 

«Эта блокада - не что иное, как яркое продолжение последовательной политики этнических чисток, проводимой Азербайджаном», - отметил Ален Симонян.

 

В официальном письме спикер парламента призвал международных партнеров принять меры по предотвращению углубления сложной ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе - ввести санкции против Азербайджана.

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