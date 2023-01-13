Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Франции Яэль Браун-Пиве заявила сегодня в Ереване, что Франция не признает независимость Нагорного Карабаха.
«Это соответствует международному праву, которому мы подчиняемся. И Сенат, и парламент Франции приняли резолюции и осудили агрессию Азербайджана и блокаду Лачинского коридора», - сказала Яэль Браун-Пив на совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.
По ее словам, не Франция должна решать, какой статус может иметь Нагорный Карабах.
«Наша позиция ясна: статус Нагорного Карабаха должен быть определен в рамках международного права, которое гласит, что существует коридор, который должен быть открыт и свободное передвижение людей должно быть восстановлено», - сказала спикер парламента Франции.
Она отметила, что Франция обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе, а блокада Лачинского коридора создает гуманитарную опасность.
По мнению председателя парламента Франции, путь к миру и диалогу не исчерпан полностью.
«Мы еще не испробовали все средства для достижения мира. Наша энергия на все сто процентов направлена на урегулирование этой проблемы. Не надо отказываться от диалога», - сказала она.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.