Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Франции Яэль Браун-Пиве заявила сегодня в Ереване, что Франция не признает независимость Нагорного Карабаха.

«Это соответствует международному праву, которому мы подчиняемся. И Сенат, и парламент Франции приняли резолюции и осудили агрессию Азербайджана и блокаду Лачинского коридора», - сказала Яэль Браун-Пив на совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

По ее словам, не Франция должна решать, какой статус может иметь Нагорный Карабах.

«Наша позиция ясна: статус Нагорного Карабаха должен быть определен в рамках международного права, которое гласит, что существует коридор, который должен быть открыт и свободное передвижение людей должно быть восстановлено», - сказала спикер парламента Франции.

Она отметила, что Франция обеспокоена ситуацией в Нагорном Карабахе, а блокада Лачинского коридора создает гуманитарную опасность.

По мнению председателя парламента Франции, путь к миру и диалогу не исчерпан полностью.

«Мы еще не испробовали все средства для достижения мира. Наша энергия на все сто процентов направлена на урегулирование этой проблемы. Не надо отказываться от диалога», - сказала она.