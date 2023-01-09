Незаменимый Эрдоган: как Запад и Восток попали в зависимость от президента Турции

Предлагаем вашему вниманию статью обозревателя «Коммерсантъ» Кирилла Кривошеева.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно назвать самым успешным мировым политиком 2022 года. Все месяцы с момента начала российской военной операции на Украине он остается над схваткой и сохраняет статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта, получая от этого как политические, так и немалые экономические дивиденды. И это делает запланированные на 2023 год президентские и парламентские выборы в Турции судьбоносным внешнеполитическим событием: если Эрдоган проиграет, всю устоявшуюся модель взаимодействия в большом регионе придется серьезно пересматривать.

Реджеп Тайип Эрдоган уже давно стал уникальным партнером как для России, так и для Запада. Ранее, например, он нашел возможность закупить российские ракетные системы С-400, несмотря на гнев союзников по НАТО, а также вместе с российским коллегой Владимиром Путиным занялся переделом зон влияния в Сирии. Параллельно с этим турецкий лидер вел переговоры с США о закупке истребителей F-16, а также продавал Украине беспилотники Bayraktar - в конце 2018 года мало кто мог подумать, что они будут применяться в прямых боевых столкновениях с Россией. С 24 февраля 2022 года положение президента Эрдогана стало и вовсе беспрецедентным.

Фото: REUTERS

29 марта делегации России и Турции провели переговоры в стамбульском дворце Долмабахче. «С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева»,- говорил тогда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Переговорщики действительно давали сигналы о том, что полноценное мирное соглашение может быть не за горами. Но эти надежды рухнули.

Затягивание конфликта предоставило Реджепу Тайипу Эрдогану шанс укрепить свое международное влияние, хотя он и не уставал говорить, что мира нужно добиться как можно скорее. Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить. В своем исследовании российской внешней торговли газета The New York Times указывает, что товарооборот между Москвой и Анкарой с началом полномасштабных боевых действий на Украине вырос (по данным на октябрь 2022 года) на 198%.

Помимо сверхдоходов от торговли турецкое руководство получило еще целый ряд бонусов от кризиса в отношениях между РФ и Западом. К ним можно отнести и проект газового хаба, и заключенную в Стамбуле зерновую сделку, и новый рычаг давления на НАТО после того, как заявки на вступление в альянс подали Финляндия и Швеция.

Мастерство лавирования президент Эрдоган отточил до совершенства. Так, он по-прежнему называет президента Путина «дорогим другом», что не мешает осторожно критиковать его действия.

Фото: REUTERS

Иногда Эрдоган выступает с заявлениями, которые явно по душе руководству России.

«К сожалению, в российско-украинскую войну Запад внес лишь провокационные элементы»,- сказал он недавно, подчеркивая, что сам частью Запада не является.

Наверняка Кремль оценил и готовность турецкого коллеги провести трехстороннюю встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Первый шаг в этом направлении уже сделан - 28 декабря в Москве встретились министры обороны Турции и Сирии, что стало первым официальным контактом между странами за 11 лет.

Особый подход по отношению к Турции проявился и когда МИД России выразил недоумение в связи с поставкой Азербайджаном партии генераторов для Украины. За несколько дней до этого турецкая компания заявила о намерении пришвартовать в одесском порту несколько плавучих электростанций - и никакой реакции Москвы не было.

Но, пожалуй, самым ярким примером можно считать то, что Турция продолжает открытое и активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.

Летом Киев и Анкара договорились о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar, а один из основателей компании Халук Байрактар (его брат Сельчук женат на дочери президента Эрдогана) даже заявил, что это сотрудничество - скорее идейное, чем коммерческое. «Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины», - говорил он в интервью BBC.

Фото: REUTERS

Для контраста стоит отметить, что Казахстан примерно в то же время на год полностью прекратил экспорт вооружений куда бы то ни было. По всей видимости, в Астане опасаются, что через третьи руки оружие все равно может попасть на Украину, что испортит отношения с Россией.

Учитывая, что всего через полгода - то ли в мае, то ли в июне 2023 года - в Турции состоятся президентские и парламентские выборы, можно смело утверждать: выбор граждан этой страны может повлиять не только на дальнейшее развитие украинского кризиса, но и на поведение НАТО, возможности России по обходу санкций и, безусловно, ситуацию на Ближнем Востоке. Оценивать шансы турецкого лидера на переизбрание можно будет тогда, когда оппозиция определится со своим кандидатом, но, учитывая рейтинги его партии по сравнению с конкурентами, ситуация кажется как минимум нестабильной. Так что за самым удачным для президента Эрдогана годом может наступить самый неудачный.