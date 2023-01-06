Эрдоган не исключил досрочного проведения выборов в Турции

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что президентские и парламентские выборы могут состоятся раньше намеченного срока.
Выборы в Турции назначены на 18 июня.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство, Эрдоган, в частности, заявил:
«Все, что обсуждается в обществе, так или иначе оказывается в нашей повестке. Вода не стоит на месте».
2 января пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что дата выборов может быть пересмотрена.
В качестве возможных новых дат выборов называются 30 апреля, 7 или 14 мая.
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