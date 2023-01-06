Рикер оставил свой пост, США обещают продолжить содействовие диалогу Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Cтарший советник Госдепартамента США по вопросам переговоров на Кавказе Филип Рикер оставил свой пост.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что когда Филип Рикер согласился занять этот пост в августе 2022 года, с ним была достигнута договоренность, что он будет работать до конца года.

«Работа посла Рикера ускорила наше вовлечение и помогла выстроить структурированный процесс для установления мира в проблемном регионе. Его вклад подтверждает важность, которую США придают оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах об установлении прочного мира», - отметил Прайс.

Он подчеркнул, что уход Рикера не ставит под вопрос приверженность США делу обеспечения мирного будущего на Южном Кавказе.

«Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский Союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для содействия прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией и поиска решений всех остающихся вопросов, связанных с Нагорным Карабахом или вытекающих из него», - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента не уточнил, будет ли сохранена должность старшего советника по вопросам переговоров на Кавказе.

«Как вы знаете, госсекретарь Блинкен лично участвует в этом процессе. Я ожидаю, что в ближайшие дни у него будет возможность поговорить по телефону со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Карен Донфрид, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, также играет ведущую роль в этих усилиях», - отметил Прайс.