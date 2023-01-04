Российский дипломат обвинил Францию в «нечистоплотных действиях»

Ереван /Медиамакс/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Лачинском коридоре «не удалось принять из-за нечистоплотных действий готовившей его Франции».

«Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора, продвигаемую рядом армянских телеграм-каналов.

Мы с самого начала были настроены на конструктивную работу. По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов Совета безопасности. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна.

И это при том, что мы в отличие от западных стран не на словах, а на деле занимаемся урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе вокруг Лачинского коридора. Российские миротворцы обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов.

Вне зависимости от нынешнего обострения основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением наши бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев. Они были больше озабочены принятием какого-либо продукта Совета безопасности, а не разрешением конфликтной ситуации. Мы твердо убеждены в том, что реакция Совета должна способствовать нахождению компромисса и возобновлению мирного процесса, без навешивания ярлыков на какую-либо из сторон.

Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома», - заявил Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.