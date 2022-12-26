Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «в ООН против нас готовится очередная провокация».

«Происходящие сегодня на Лачинской дороге события вызвали очередную антиазербайджанскую истерику. Здесь не только Армения, а, может быть, даже больше них, их покровители за границей, стоящие за ними государства, начали клеветническую кампанию против Азербайджана, и в ООН против нас готовится очередная провокация», - заявил Алиев 24 декабря.

«Уже несколько дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас свои очередные грязные планы. Однако они пока ничего не могут добиться, хотя пытаются уже столько дней. На следующей неделе они будут стараться изо всех сил», - заявил Алиев.

По его словам, «определенные силы в искаженном виде представляют ситуацию на Лачинской дороге».

«Это очередная ложь и клевета, мы все хорошо знаем, кто это делает. Еще раз говорю, государство Армения здесь не в первых рядах. Но это нас ни от чего не удержит», - заявил Алиев.

«Мы уже неоднократно это доказывали, это показала вторая карабахская война, это показали два года после войны. Никто не может повлиять на нас. Могут быть звонки, могут быть какие-то заявления, не нужно на них обращать внимание. Мы отвечаем на эти звонки просто из политической вежливости. Но это ни в малейшей степени не изменит нашу позицию», - сказал президент Азербайджана.