Никол Пашинян отбыл в Россию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 декабря отбыл с рабочим визитом в Россию.
Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
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