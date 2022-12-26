Никол Пашинян отбыл в Россию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 декабря отбыл с рабочим визитом в Россию.

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.