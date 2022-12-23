Лавров узнал об отказе Армении от встречи в Москве из сообщения пресс-службы - Mediamax.am

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Лавров узнал об отказе Армении от встречи в Москве из сообщения пресс-службы


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что Армения не задействовала дипломатических каналов, чтобы проинформировать Россию об отказе от участия в трехсторонней встрече в Москве с главами МИД РФ и Азербайджана.

Выступая на на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Лавров заявил:

 

«Мы, как и вы, узнали об этом отказе из сообщения пресс-службы. Дипломатических каналов, которые обычно задействуются в такого рода случаях, использовано не было. Метод, которым нас всех проинформировали относительно неучастия армянской стороны в этом мероприятии, конечно, вызывает вопросы».

 

Медиамакс отмечает, что 22 декабря комментарий официального представителя МИД Армении Ваана Унаняна о неучастии армянской стороны в московской встрече был распространен после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения не будет участвовать во встрече. Отсюда можно сделать вывод, что российская сторона была проинформирована о решении Еревана заранее.

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