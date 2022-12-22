Армения попросила отложить трехстороннюю встречу глав МИД - Mediamax.am

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Армения попросила отложить трехстороннюю встречу глав МИД


Фото: putnik.az


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил сегодня, что армянская сторона обратилась с просьбой отложить запланированную в Москве встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

«Готовность участвовать во встрече Армения подтвердила до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

 

Приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является разблокировка Лачинского коридора и решение проблем, вызванных гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе», - сообщил пресс-секретарь МИД, отвечая на вопрос Арменпресс.

 

МИД России сообщил сегодня, что встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана была запланирована на 23 декабря в Москве, но армянская сторона попросила перенести ее.

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