Алиев «обеспокоен проявлениями двойных стандартов»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «обеспокоен проявлениями двойных стандартов в вопросе международного права».

«Мы уверены, что отношения между странами можно регулировать только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Сербией Александром Вучичем.

О «двойных стандартах» говорится и в заявлении МИД Азербайджана по итогам обсуждения в Совете безопасности проблемы блокировки Лачинского коридора:

«Вызывает глубокое разочарование тот факт, что некоторые государства-члены СБ ООН не стесняются демонстрировать предвзятую, одностороннюю позицию. Особую обеспокоенность вызывает неправильное указание части территории Азербайджана».