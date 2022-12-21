Алиев «обеспокоен проявлениями двойных стандартов» - Mediamax.am

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Алиев «обеспокоен проявлениями двойных стандартов»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «обеспокоен проявлениями двойных стандартов в вопросе международного права».

«Мы уверены, что отношения между странами можно регулировать только на основе норм и принципов международного права. Конечно, нас очень беспокоят наблюдаемые в мире проявления двойных стандартов в этой сфере. Нормы и принципы международного права должны быть основой для всех стран», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Сербией Александром Вучичем.

 

О «двойных стандартах» говорится и в заявлении МИД Азербайджана по итогам обсуждения в Совете безопасности проблемы блокировки Лачинского коридора:

 

«Вызывает глубокое разочарование тот факт, что некоторые государства-члены СБ ООН не стесняются демонстрировать предвзятую, одностороннюю позицию. Особую обеспокоенность вызывает неправильное указание части территории Азербайджана».

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