Станислав Зась: ОДКБ не собирается отворачиваться от Армении

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил сегодня, что организация «не собирается уходить из Армении или отворачиваться от нее».

«Я не согласен с тем, что ОДКБ пытается отвернуться от проблем Армении. Предложения ОДКБ о направлении в Армению наблюдательной миссии остаются в силе. Если Армения сочтет необходимым принять решение либо по всему комплексу мер, либо по отдельным пунктам, в том числе по направлению миссии, то это можно сделать, причем достаточно оперативно», - сказал Станислав Зась.

Он отметил, что в предложении представлен мандат миссии ОДКБ: состав, сроки, задачи.