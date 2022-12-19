Станислав Зась: ОДКБ не собирается отворачиваться от Армении - Mediamax.am

732 просмотров

Станислав Зась: ОДКБ не собирается отворачиваться от Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил сегодня, что организация «не собирается уходить из Армении или отворачиваться от нее».

«Я не согласен с тем, что ОДКБ пытается отвернуться от проблем Армении. Предложения ОДКБ о направлении в Армению наблюдательной миссии остаются в силе. Если Армения сочтет необходимым принять решение либо по всему комплексу мер, либо по отдельным пунктам, в том числе по направлению миссии, то это можно сделать, причем достаточно оперативно», - сказал Станислав Зась.

 

Он отметил, что в предложении представлен мандат миссии ОДКБ: состав, сроки, задачи.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 19, 2022 16:02
Станислав Зась: ОДКБ не собирается отворачиваться от Армении

Внешняя политика | Декабрь 19, 2022 13:10
В Баку недовольны заявлениями МИД Канады и Литвы

Политика | Декабрь 19, 2022 11:22
Тигран Хачатрян будет назначен вице-премьером Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022