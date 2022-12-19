В Баку недовольны заявлениями МИД Канады и Литвы

Ереван /Медиамакс/. Официальный Баку выразил недовольство заявлениями внешнеполитических ведомств Канады и Литвы, призвавших деблокировать Лачинский коридор.

«Решительно отвергаем заявление МИД Канады», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства. В Баку назвали «предвзятой» позицию Оттавы и отметили, что Канада может внести свой вклад в мирный процесс, «призвав Армению прекратить использование Лачинской дороги для незаконной военной и экономической деятельности».

В МИД Азербайджана также выразили «удивление и сожаление» по поводу заявления МИД Литвы.

«Вызывает удивление и сожаление то, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует, исходя из этих принципов, выступила с таким заявлением», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он обратил внимание Литвы на то, что «на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

«Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза», - заявил Гаджизаде.