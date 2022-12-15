Эрдоган предложил провести встречу президентов Турции, России и Сирии - Mediamax.am

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Эрдоган предложил провести встречу президентов Турции, России и Сирии


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT, Эрдоган отметил:

 

«Однако для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, министры обороны и главы МИД. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно».

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